Yan JOHANNET

Mes années professionnelles effectuées en qualité de technicien m'ont permis d'acquérir une précision manuelle et une logique de réflexion, ainsi qu'une relation clientèle quotidienne.



Aujourd'hui , ayant l'ambition d'une reconversion professionnelle dans les métiers du vin, j'ai intégré l'école de vin de Paris ( Wine and Spirit Education Trust) et à ce jour j'ai obtenu les diplômes du niveau 1 et 2 . ( niveau 3 à venir)

Actuellement à la recherche d'un poste de caviste , je mettrais toutes mes compétences acquises lors de ma formation au sein de votre entreprise .



Mes compétences :

Conscience professionnelle