Yan LE DRUILLENNEC

Bonjour,



Depuis janvier 2011, je suis directeur de projet dans la société d’ingénierie et d’architecture conseil, BLEZAT. (www.blezat.com) Les clients sont essentiellement dans les domaines de l’industrie propre, agroalimentaire et pharmaceutique.



Assisté d’ingénieur de process, du bâtiment, des fluides, de traitement d’air, d’électricité, d’architecte, d’économiste du bâtiment et de projeteur, j’assure la direction de plusieurs projets pour différents clients, lors des phases ci-dessous :

• Étude de faisabilité

• Plan directeur

• Avant projet

• Projet

• Dossier de consultation des entreprises

• Assistance aux contrats de travaux

• Suivi de réalisation

• Assistance aux opérations de réception



L’objectif de chaque projet a pour but de répondre aux besoins des clients dans le cadre d’amélioration de fonctionnement ou d’extension d’un site.



Dans le cadre de mes fonctions, je suis amené à prendre la direction des travaux et le suivi des chantiers.



Mes compétences :

ingénieur

Conseil

Gestion de projet

Bâtiment

Ingénierie

Process

Management

Informatique