Yan LEROUX

Fort d’une expérience industrielle de plus de 20 ans, J'ai acquis les compétences suivantes dans l’industrie automobile et la métallurgie :

- Maitrise du domaine technique :

Les années passées en maintenance et en tant de chef de projet m’ont permis d’acquérir des connaissances dans beaucoup de domaines techniques ; à commencer par l’automatisme qui est, de plus, ma formation initiale.

- Gestion de projets :

Depuis de petites modifications dans le cadre de l’amélioration de l’outil de production, à l’installation de machines neuves et au démantèlement de lignes complètes, la gestion de projet est un point fort de mon expérience professionnelle.

- Amélioration continue :

Mon expérience dans l’industrie automobile m’a permis d’apprendre et de mettre en œuvre les outils de l’amélioration continue et différentes méthodes de résolution de problèmes qui, utilisées tous les jours, me permettent d’avancer dans les différents projets qui me sont confiés.



Mes compétences :

Technique

Gestion de projet

Amélioration continue

Pneumatique

Informatique

Hydraulique

Mécanique

Bureautique

Automatismes industriels

Informatique industrielle