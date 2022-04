- A partir de 2009 : doctorante au CEA-Saclay

- 2007-2009: Master 1 et 2 en sciences de la vie et de la santé à l'Université Bordeaux Segalen

- 2008 et 2009: deux stages dans un laboratoire de Chimie Bio-Organique du CNRS



- compétences profesionnelles: Biochimie, Biologie moléculaire, enzymologie, production et purification des protéines recombinantes, synthèse de chimie organique...

- Langues: Français, Anglais, Chinois (langue maternelle)



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Ingénierie

Biochimie

Enzymologie

Biologie