Yan LIGRIVEL

Je suis titulaire des diplômes design industriel en Chine et infographie de l’Ecole des beaux-arts de Versailles. Bilingue chinois-français. Mes formations et mes expériences professionnelles m'ont permis de côtoyer des métiers dans différents domaines : télécommunication, finance, publication, assistance juridique, culture…L'analyse des besoins de l’utilisateur et de ses exigences m’a apporté une vision et une conception flexible et adaptable aux secteurs internet et des arts



Mes compétences :

Flash

Axure RP

Photoshop

Indesign

Illustrator

3D Studio Max