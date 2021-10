Abigaïl RUFFET (RUFFET)

Je suis diplômée Bac+4 de l’Académie Charpentier, dans le domaine graphique. Pour compléter mes connaissances J’ai également suivi une formation de webdesigner à l'ESIC.

une formation plastique aux Beaux-Arts de Versailles.



J'ai trois années d'expérience qui se sont déroulées dans l'édition, une société de développement web, le e-commerce, la protection animale, la scolastique et la menuiserie.



J’ai mis en page des journaux internes, établi des recherches graphiques et typographiques, retouché des photographies, mis à jour des contenus web, créé des newsletters, je les ai mises en place sur des plates-formes d'envoi, établis un diagnostique pour un site internet...



Cartes de visite, entêtes de lettre, recherche chromatique sur logo ne me sont pas inconnues.



Photoshop, Adobe Illustrator, In Design, QuarkXpress Notepad++, Drupal, Prestashop Dreamweaver... sont des outils que je maîtrise.



Ma capacité à travailler en équipe, mon dynamisme et ma rigueur me sont généralement reconnus.



