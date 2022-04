Yan MOUSSU

Après avoir expérimenté le travail en agence de communication traditionnelle, j’ai voulu me lancer et prendre moi même les décisions. Non pas que j’ai un problème avec l’autorité, mais afin de choisir mon niveau d’implication et d’exigence dans chacun des projets que l’on me confie. Offrir une écoute et un service non chronométré, pouvoir s’investir au-delà des prérogatives d’un contrat. Je pense que c’est de cette manière que l’on peut fournir un service de qualité où le client ne sera pas laissé de côté.



En créant Petit Poucet, j’ai voulu réunir des indépendants comme moi, chacun spécialisé dans son domaine afin de fournir un service spécifique et ciblé sur les besoins de nos clients.



J’espère vous rencontrer un jour et pouvoir, peut-être, envisager ensemble de nouveaux projets, une nouvelle aventure.



Mes compétences :

Illustration

Graphisme

Internet

Formation

Adobe Creative Suite

Pédagogie

Jeu de go