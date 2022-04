Dynamique, motivé et volontaire, je reprends mes études afin d'évoluer et d'apporter une valeur ajouté supérieur à l'entreprise pour laquelle je travaillerai.



La randonnée, le sport et mes amis sont mes passions.



Mes compétences :

ECommerce

Visual Basic for Applications

Muse

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Comptabilité

Audit