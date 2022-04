Yanetti NIMAJIMBE

Mes compétences :

C#

Oracle Database

Visual studio 2010

Support client

Product Lifecycle Management

Support technique

Analyse technique

Test fonctionnel

Rédaction technique

Analyse fonctionnelle

Développement informatique

Chiffrage

Gestion de la relation client

Test logiciel

Réalisation du support

Project Management

Requirements Analysis

Cette supervision

Data Migration

Backup & Recovery > Recovery > Data Recovery

SAP

C++

Oracle

Microsoft Windows

VMware

Visual Basic

Microsoft C-SHARP

Microsoft Internet Information Server

TortoiseSVN

XML

Linux

C Programming Language

Java

UNIX

Oracle Pro-C

Adobe Photoshop

DBMS

Design Patterns

HTML

Java 2 Enterprise Edition

JavaScript

Merise Methodology

Microsoft Visual Studio

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows NT

MySQL

OQL

Oracle PL/SQL

Perl Programming

Personal Home Page

SQL

TextPad

UML/OMT