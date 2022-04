Yanick BURGUND

Formateur et Dessinateur itinérant en CAO/DAO Electronique.

Formations CAO électroniques individuelles ou en groupe sur site, Pads, Altium, KiCad, DesignSpark, Ultiboard...

Prestation CAO en création de bibliothèques composants, schémas, implantation routage PCB.



Mes compétences :

Formation professionnelle continue

Prévention et Secours Civiques N1

Photographie de studio et reportage

SolidWorks - Rhino3d -

Illustrateur technique vectoriel

Altium Designer - Kicad - Designspark

Mentor - PADS Layout - Logic

Formateur technique

Cours Photo Argentique/numérique

AutoCAD - Draftsight - BluePrint

Mentor - Expedition - DxDesigner