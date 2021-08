David BAUMIER

15 ans d'expériences dans la conduite de projets en CAO et prototypages dans la sous traitance électronique.

J’ai travaillé pour de grandes entreprises dans les secteurs des télécoms, de l’armement mais aussi pour de petite Startup.

Mes qualités d’adaptations me permettent d’assimiler rapidement les besoins et de m’intégrer dans une équipe.

Je suis motivé par l’innovation et les fonctions pluridisciplinaires





Mes compétences :

Solidworks

CAO/DAO

Delphi

Habilitation électrique BT

Approvisionnement et achats

CEM

Prototypage

Câblage

Microcontroleur

AutoCAD