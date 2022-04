Yanick DESNOUX

Je suis un professionnel polyvalent, mes domaines d’intervention sont la communication print, le multimédia et la conception 3D.



Mon portfolio :

http://www.desnoux-design.com



Rester à l’écoute des tendances, avoir une vision large sur la culture et la société, et toujours essayer de se dépasser sont mes principales qualités.



Je me suis affirmé dans la gestion et la relation en clientèle, fournisseur, encadrement d’équipe en interne et freelance.



14 ans d'expérience, à votre service !



Mes domaines de compétence :

• Animation et programmation Flash, web design, développement web CMS Wordpress®, CSS, Flash® Professional, Dreamweaver®, Fireworks®

• Toutes les chaînes graphique : offset, numérique, sérigraphique

Photoshop®, Illustrator®, InDesign®

• Conception 3D : modélisation & rendering

SketchUp Pro®, Alibre®, Keyshot®



J'ai un diplôme d'état le DNAT (Diplôme National d'Art et Techniques Design graphique) obtenu à l'école régionale des Beaux-Arts de Valence.



Mon parcours dans une école d’Arts m’a permis de me familiariser avec de nombreuses techniques artistiques : le dessin, la peinture, la gravure, la sérigraphie, la photographie, et la sculpture...



Bonne visite.



Mes compétences :

Modélisation 3d

Webmaster

Infographiste

Chef de projet

Graphiste

Print

Directeur artistique

Communication

Web design

Web

Wordpress

Suite Adobe pro