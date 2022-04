Yanick GIL

En qualité de responsable commercial, j'ai pour mission de piloter toutes les activités commerciales relatives à nos clients asiatique (excepté Taiwan).



Je pilote et j'anime un réseau de distributeur basés à Singapour, en Chine, en Corée et au Japon.



Je reporte directement à la direction générale de RECIF Technologies en terme de prise de commandes, facturation, prospection et veille concurrentielle.



Mes compétences :

Customer support

Marketing

Business development

Automation

Robotics

Electronics