Yanick THIRARD

Mais mes deux grandes passions sont la radio et la magie. En effet, je pratique la radio depuis l'age de 17 ans et la magie depuis l'age de 22 ans. Je suis donc capable d'animer, préparer, réaliser et produire des émissions radio autant que des spectacles de magie-comique.



Ma meilleure expérience est celui d' animateur radio saisonnier sur une radio de station de montagne. je fais vivre la radio par l'intermédiaire de la matinale, des productions de jingles, annonces et reportages, plus l'entretien du matériel.



Ce milieu évoluant vite, je viens de terminer une formation de 7 mois (10/2014 - 05/2015) d'animateur radio multimédia au sein de Sudformadia, l'école de la radio de Toulouse. Ceci pour compléter mes connaissances en technique, animation, journalisme et promo. Avec validation de la formation par un jury de professionnels de la radio.



Vous pouvez également écoutez quelques reportages que j'ai effectué sur la page "radio marmotte" de Facebook.



Etant magicien et animateur de spectacle, je suis aussi disponible pour des extras ou du régulier dans ces domaines.



Je n'ai aucune attache. Même si j'adore la montagne, je me déplace partout en France.



Mes compétences :

Responsable

Speaker

Magicien

Radio

Animateur

Adobe audition, Samplitude, audacity

WINMEDIA, DRS 2006, NETIA, LDA diffusion, MY RADIO

Microsoft Office

réseaux sociaux