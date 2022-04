Yanide PSEAUME

Spécialiste des achats de haute technologie

Mise en place de stratégie achats

Audit achats et Identification des Quick-wins

Définition de la politique achats

Encadrement de département achats

Gestion en mode projets multi services

Mise en place d’indicateurs clés

Négociation à valeur ajoutée et suivi des contrats/engagements

Pilotage et accompagnement au changement

Télécoms : Delivery, CPE, sous-traitance, maintenance réseau, GTR, GTI, pénalités associées.

• Hardware : achats OEM, composants, licences, import

• Développement IT : Négociation prestations projets ou forfait, TMA.

• Importateurs Asie/USA : Transitaires, Incoterms, douanes, Import / Export.

• Supplychain : Amélioration ROI, JIT, cadencement, stock déporté, Hub.

• Réduction des coûts de fonctionnement sur services généraux,

• Optimisation immobilier d’entreprise



Mes compétences :

Achats

Logistique

Sourcing

Gestion de projet

Logiciels métiers

Négociations

Contrats

Optimisation de coûts

Rationalisation parc immobilier