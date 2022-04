Yanis BAPTISTA

Depuis 2009 Courtier en crédit bancaire et plus particulièrement spécialisé dans le crédit hypothécaire haut de gamme financé par des institutions bancaires étrangères situées en Suisse, à Monaco, au Luxembourg et en Belgique en euros avec des taux fixes et des remboursements in fine la plus part du temps. Ces solutions sont dédiées à la fois à des particuliers mais aussi à des entreprises (Français ou étrangers) ayant des biens immobiliers d'une certaine valeur et situés en France.



De 2004 à 2009 Responsable des licences et des produits dérivés Enjoy'Tech, H EVENT, YB MERCHANDISING. Elaboration de nouveaux produits et tendance, responsable des achats, gestion et suivi du sourcing, Gestion des stocks, établissement de la politique des prix, élaboration des contrats de licence, recherche de réseaux de distribution (GMS, GSS, GSA et pipiers). entre 2007 et 2009 j'ai créé ma propre entreprise de produits dérivés YB MERCHANDISING.



De 2003 à 2004 Coordinateur général du stade français rugby.

Gestion et suivi des equipements KAPPA, responsable des boutiques du club, responsable des produits dérivés et des achats, management (10 personnes), négociation et organisation des déplacements, négociation et suivi des travaux (vestiaire, boutiques et bureaux), gestion des logements, du mobilier et des équipements sportifs des joueurs professionnels, gestion de la flotte automobile Volvo, négociation des contrats des frais généraux.



De 1997 à 2003 Coordinateur sportif des professionnels du Paris Saint Germain. Gestion des équipements sportifs NIKE, organisation et négociation des déplacements de l'équipe professionnelle, gestion des logements et du mobilier des joueurs, management (6 personnes), gestion et suivi des achats du Camp des Loges, gestion de la flotte automobile Opel puis Volvo



Mes compétences :

Recherche de financements

Crédit bail