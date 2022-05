Lionel BAPTISTA

2010-2012

Responsable Lean Manufacturing, Schneider Electric, usine de Dijon Epirey, 400 personnes.

*Porteur et référent pour l’intégration et le déploiement de méthodologies d’excellence industrielle tel que le Lean Manufacturing, Kaizen, TPM, 5S, VSM…

*Responsable de la productivité industrielle de l’usine, objectif : assurer au minimum 7% par an

*Animation mensuelle de la performance industrielle avec l’encadrement de l’usine pour manager les projets à forts enjeux économiques.

*Projet de standardisation du système d’animation Usine (AIC), déploiement de tableaux de bord, amélioration de l’implication des opérateurs, management visuel.





2009-2010

Chargé d’Amélioration Performances Usine, Ingénieur Méthodes, Schneider Electric, usine de Dijon Epirey.

*Chef de projets d’amélioration continue (Kaizen), management fonctionnel d’une équipe de huit personnes. Ré-industrialisation de process manuels avec les principes Lean au cours de chantiers Hoshin. Résultats : gain de 20% de productivité.





2005-2008

Alternant Ingénieur chez Schneider Electric, usine de Dijon Epirey, service méthodes.

* Projet d’amélioration des performances d'un secteur de production (18% CA du site) : management fonctionnel d’une équipe de ligne (7 personnes), animation du secteur, mise en place et suivi d’un plan d’actions, participation au montage des objectifs annuels et du PDP, déploiement des indicateurs SPS (RI, KE, 5S, RTE…), amélioration de l’implication des opérateurs (Management Visuel, Tableau AIC, Tableau de bord îlots…). Bilan : Gain de 20% de productivité, augmentation de 60% de la capacité du secteur amont.

* Mise en place d’une évacuation de déchets par petit train (MADC Environnementale) sur l’ensemble du site selon les principes du SPS.

* Mise en place d’un indicateur de performances : RI (Rendement industriel) sur un site pilote, puis préparation au déploiement usine.



2007

Chef du Projet Industriel de fin d’étude pour la société HPSA (fabrication de matériel de centre de lavage haute pression), Equipe de 6 personnes pendant 3 mois, thème : fiabilisation et réduction d’un système de caisson de monnayeur. Bilan : re-conception et réduction du prix de revient de 35%.



2005

Stage de 3 mois à l’EIV SNCF de Saulon la Chapelle, en bureau d’étude et en gestion de production. Conception d’une presse et amélioration de postes. Bilan : augmentation de capacité 40% et 15% de productivité.



2005

Formateur à Pizza Hut Dijon à temps partiel, management d’une équipe de 12 personnes. (Gestion des commandes clients, élaboration des plannings, formation…)



2004

Employé polyvalent à Pizza Hut Dijon à temps partiel.



