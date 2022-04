Après avoir été durant deux années, responsable communication au sein de la société Self Climat Morvan, j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que chargé de la communication au sein de la Maison Sylvia Toledano, de la Maison de haute couture Stéphane Rolland et actuellement au sein de la Maison Christian Collin. Je suis également diplômé d'un Master 2 "Communication 365°" à l'ECS (European Communication School) Paris 16ème.



Mes compétences :



* Gestionnaire du Budget Communication (300 000€)

* Organisateur de projets évènementiels (Salons,...)

* Relation Presse

* Maquettiste (Réalisation de Catalogue, Brochure,... sous Indesign)

* Graphiste (Réalisation d'encarts publicitaires sous Photoshop)

* Community management (médias sociaux)

* Marketing Direct (Routage e-mailing)

* Gestion du Back-office (web)



Cette liste est bien évidemment non exhaustive, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien suivant "http://yandb.jimdo.com/" .



Yanis BARGOIN



Mes compétences :

Marketing

Communication

Commerce

Publicité

Création

Relations Presse

Evénementiels et salons

Office Management

Direct Marketing

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Social media management