Yanis BELARBI

Bonjour,

Je suis à la recherche d'un poste de responsable de magasin dans le pret à porter.

Mes différentes experiences m'ont confirmé l'envie de m'épanouir dans ce domaine.

J'ai pour projet de manager une équipe, de veiller au bon fonctionnement de l'entreprise et surtout

d' optimiser sa rentabilité.

Mon sérieux et mon investissement sera je l'espere à la hauteur de vos attentes.

Je reste disponible et ouvert à vos propositions.

Cordialement.





Mes compétences :

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Merchandising

Techniques de vente