Yanis COUTOUZIS

Formé en droit droit de la promotion immobilière, à la faculté de Montpellier, je possède et met régulièrement à jour des connaissances du droit de la construction, de l'urbanisme, et de l'immobilier.

J'ai une expérience de plus de 10 ans dans la vente, la location, et la gestion de bien immobiliers aussi bien résidentiels que commerciaux et industriels. Expérience acquise en France et à l'étranger, auprès de professionnels reconnus et en milieux compétitifs.

J'ai, ces dernières années, été amené à participer à l'étude et la construction de maisons individuelles.Mon rôle consistait à rechercher des terrains, négocier leur achat, participer à la définition et l'étude du projet, sélectionner les artisans, et coordonner les travaux de construction TEC jusqu'à la remise des clés.

Deuis 2009, je travail avec mon frère dans la création d'espaces verts pour palier le manque d'effectif lié à l'augmentation du nombre de chantiers.

Dans un tout autre domaine, j'ai aussi travailler dans la restauration afin d'acquérir les connaissances nécessaire à un projet de restaurant que j'ai ouvert avec mon épouse et gérer pendant quelques mois.

Ouvert d'esprit, je suis sérieux, organisé, proactif, et j'aime le travail bien fait.

Je souhaite établir des relations avec des professionnels de la construction de maisons individuelles pour pouvoir mettre mes compétences à leur service.



Mes compétences :

BTP

Construction

Coordination

Organisé

Vente