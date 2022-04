Yanis GARCIA

Bonjour,



J'ai acquis de solides compétences transverses dans le domaine des méthodes, du management d'équipes, de la gestion de projets et de la formation au sein du secteur industriel dans des environnements de travail exigeants.

Je développe désormais mes compétences métier en tant que développeur full stack. Autodidacte, je pratique la programmation depuis 10 ans. Passionné par le développement web, mes framework de prédilection sont Angular coté Front et NodeJS / PHP coté Back.

Je développe dans le cadre professionnel avec JAVA ( + Spring, Maven, Hibernate) et dans le cadre privé avec Angular (+ Ionic 3 Framework ) et API REST NodeJS (+ Express) pour la réalisation d'apps web et hybrides pour mobile.

Proactif et toujours en recherche de nouvelles compétences, j'envisage à moyen termes une carrière à l’international aux US ou Japon. Je suis bilingue en Anglais et suis une formation de Japonais sur mon temps libre.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Office

Node.js

PhoneGap

React

JQuery

PHP

HTML

MySQL

JavaScript

CSS 3

Hibernate

Algorithmie

AMDEC

Lean

Spring Framework

Conception UML

REST

Java

MARP