Yanis HANNOT

Gérant d'une société avec un effectif de 4 personnes dans le secteur du nautisme à Port Crouesty dans le Morbihan.



Nos différentes activités :



Électricité : installation complète et réparation des circuits électriques des bateaux



Électronique: installation et réparation des instruments (VHF, AIS, Radars, Traceurs, Sondeurs, GPS ...) et pilotes automatiques.



Informatique: installation et paramétrage des logiciels de navigation et de météo.



Communication : Installation de système satellitaires : réception de la voix et des datas en mer.



Confort à Bord : Éclairage à LED, groupes froids, chauffages, guindeaux.



Sécurité : Balises de détresses, balises de géolocalisation.



Formations : formations à l'utilisation des produits électroniques et informatiques embarqués sur les voiliers et bateaux à moteurs.



Électronique du Golfe d'adresse aux plaisanciers et professionnels.



Mes compétences :

Chef de projet

Nautisme

Informatique

Voile

Formation

Électronique

Permis Hauturier