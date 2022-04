Yanis HARBOUCHE

Année 1996 BAC Gestion & Economie

Année 2001 Licences en sciences économique option sciences financière obtenue à l’université FERHAT ABBAS

01/2002 06/2001 Attestation de la bureautique obtenue de l’école informatique Epita de Sétif

Année 2005 Test de connaissances du français niveau 4 obtenue au centre culturel français de Constantine

Etudes en cours Préparation de DEA en anglais technique à l’UFC Sétif « 3ème année »

Séminaires durée une semaine « plein temps » Assister à plusieurs séminaires de perfectionnement et journées d’études Portés sur :

• L’analyse financière

• Les montages financiers

• Nouveau system comptable & financiers

• L’audit comptable et financier

• Budget et tableau de bord

• Démarches et résolution des problèmes

• Gestion des crédits d’investissement

• Intelligence économique

• Communication

• Excel niveau avancé



Mes compétences :

Comptabilité

EXPERT COMPTABLE

Expert comptable stagiaire

Expertise comptable

Finances

Finances et comptabilité

Reglementation