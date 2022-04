Yanis KIRAT

Vous recherchez une personne à la fois spécialisé et polyvalente, opérationnel et capable de gérer des projets de A à Z. Sachez que mes expériences professionnelles ainsi que l'étendue de ma formation me permettent de lancer, budgéter, prévoir, réaliser, développer, ainsi que optimiser votre projet en question.



Mes compétences :

Gestion de projet

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Business development

Études marketing

Management

Marketing stratégique

Business Intelligence