Yanis PERROT

Je suis actuellement étudiant à l'Ecole Supérieure du Digitale de Paris en 1er année de BAchelor.

Je suis également à la recherche d'un stage d'une durée minimum de 6 semaines pour début février 2019. Je suis de nature curieuse et motivé je suis donc intéressé par tout types de stage dans le digital et plus particulièrement le développement.



Voici un exemplaire de mon CV

https://fr.scribd.com/document/392403600/CV-1



Mes compétences :

Dessin

Ecoute

Adobe Creative Suite

Travail en équipe

Communication écrite