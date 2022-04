Yanis YAICI

Yanis YAÏCI, a obtenu sa licence (LMD) en Management et Gestion des Entreprises (MGE) à l'Université Abderrahmane Mira de Béjaia en 2015.



Il est actuellement étudiant en première année Master en Management des organisations à l'université de Béjaia.



A travaillé à mi-temps dans un centre d'appel (Candle Call) à Béjaia.



Guide touristique à Béjaia et ses environs.



A effectué un stage sur le Management Stratégique dans les entreprises de services au sein de l'Entreprise Portuaire de Béjaia.

A effectué au sein de la même entreprise un autre stage sur le Management Qualité et la satisfaction des clients.



A le sens du travail en équipe et de la cohésion.

Etudiant sérieux, sociable et dynamique.

A le sens de la responsabilité.



Mes compétences :

Prospection

Communication

Gestion

Microsoft office

Economie

Marketing

Leadership