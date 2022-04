Yaniss DJELLAL

Titulaire d’un brevet de technicien supérieur en Bâtiment et d’un Bac STI Génie civil, je suis à la recherche d'un stage en tant que Technicien en bureau d'études dans le but de trouver mon premier emploi. Actuellement inscrit en cours du soir auprès du CNAM de Paris où je suis une formation pour accéder à une licence professionnelle en Bâtiment, j'ai la possibilité de réaliser des stages conventionnés via la Mission Locale. Je sollicite donc votre attention afin d'étudier ma candidature en milieu professionnel.



Ayant déjà réalisé des stages au sein d'entreprises en tant qu'assistant chef de chantier, j'ai pu développer des compétences spécifiques. Celles-ci vont de la gestion de la sécurité et du respect de l'environnement à la création d'un plancher alvéolaire ou d'une cage d'escaliers.

J'ai également acquis des connaissances sur le monde du Génie Civil en suivant différents intervenants. Par exemple, le conducteur de travaux ce qui m'a fait découvrir réellement son rôle dans l'entreprise.

Afin de mener à bien mon projet professionnel je souhaite encore approfondir mes connaissances et voir l'autre facette du secteur, c'est-à-dire la partie concernant l'étude du chantier. Pour cela il me faudrait une expérience significative en bureau d'études. Travailler dans votre entreprise me permettrait ainsi de mettre en pratique ce que j'ai appris durant mes 4 années d'études.

Etant quelqu'un de curieux par nature j'ai tendance à m'intéresser à de nombreuses activités, qu'elles soient sportives, artistiques ou encore techniques.

Mon dynamisme, ma créativité, ma motivation et mon esprit d’initiative me permettront d’apprendre et de mettre à votre disposition mes qualités professionnelles ainsi qu'à me forger une solide expérience et un réseau, chose inhérente à ce secteur.





Mes compétences :

Robot Structural Analysis

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad