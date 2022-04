Yann ADNOT

Après plusieurs années chez l'annonceur - au sein de collectivités - et avec notamment des missions de développement de poste - je travaille maintenant en agence de communication spécialisée dans la communication éditoriale ( Citeasen - Strasbourg). Mon penchant pour les nouvelles technologies - et mes activités annexes - me permettent aujourd'hui de revendiquer une expertise digitale (édition web, digital publishing) en évolution constante. Et oui, tout évolue très vite, à nous d'être en mesure de proposer au client les derniers outils adéquat à la réponse de ses objectifs de communication... L'inverse pourrait être ennuyant :)



Mes compétences :

Stratégie digitale

Stratégie de communication

Design graphique

Publication digitale