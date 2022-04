Yann ALMADORI

Bienvenue sur mon profil.



Docteur en physique, j’ai 3 ans d’expérience en recherche et développement dans les domaines des sciences des matériaux/nanomatériaux et nanotechnologies. J’ai eu l’occasion de développer et de caractériser des matériaux hybrides à vocation énergétique et/ou pour l’opto-électronique, avec une approche fondamentale de l’étude de ces systèmes. Je souhaite à présent orienter ma carrière vers des domaines de recherche plus finalisés et appliqués.



Mes expériences professionnelles antérieures et ma formation généraliste m’ont apporté des compétences, une ouverture d’esprit et une polyvalence me permettant de m’adapter dans un vaste panel de thématiques reliées à la science des matériaux, la physique, la mécanique et les sciences de l'ingénieur.



Curieux de nature, je présente un goût prononcé pour l’innovation, la recherche et les avancées technologiques en générale, et porte un intérêt plus particulier aux énergies renouvelables et les technologies qui y sont attachées.



Si vous partagez des centres d’intérêts analogues, que mon profil vous intéresse ou que vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à me contacter.





Mes compétences :

Gestion de projet

CAO/DAO

Essais mécaniques

Science des matériaux

Vulgarisation scientifique

Communication scientifique

Nanotechnologies

Fortran

Recherche et Développement

Spectroscopies