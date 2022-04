Yann AMSALEM

Depuis 2005 concessionnaire du camping de Roybon

gros challenge puisque tout était a faire (et j'ai toujours des projets) le camping est maintenant

une affaire saine pérenne, qui avec le futur essor économique local va s'envoler. (center parcs)

Aujourd'hui j'ai plus de temps a consacrer a réfléchir a l'avenir.



j'ai 38 ans plein d'ambition, d’énergie et un fonctionnement très pragmatique. je suis une personne de valeur.

J'ai su m'entourer de personnes pertinentes et efficace (pas toujours facile dans le tourisme).

Je suis toujours prêt a discuter de tourisme, restauration, cuisine.... et avide de projets précurseur.





Mes compétences :

Loisirs

restaurant

budgets

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop

Tourisme

Restauration