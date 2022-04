Yann ANDREY

=== > Leadership

o Gestion d'équipe, encadrement, définition de budget, établissement du planning,

o Conception ou reprise de logiciels fiables (24/24) et complexes ( > 1000 jours de développement),

o Conception cahiers des charges, notices techniques, rapports de test,

o Définition de temps de réalisation d’un projet même complexe grâce au découpage modulaire

o Formation des utilisateurs / programmeurs, à travailler seul ou en groupe.



=== > Compétences programmations

o Langages de programmation :

expert: C, C++ (Visual VC6= > VS2013, Gcc, toolchain, sdk et cross-compilation)

occasionnel: C#, Lua, Assembleur, JavaScript, Delphi, Builder, Pascal, HTML, etc...

maitrise: Programmation orientée objet & design patterns, multi threads, dévérolage mémoire, séquenceur & automate, modularisation, scriptage, UML, etc.

o GPU :

OpenGL & Shader, DirectX, Glide

o Couches système / Librairies :

Qt, wxWidgets, Gtk, SDL, Cairo, Lua, libCurl, FFMpeg, Freetype, mono, webkit, SqLite (+ SQL)

o Outils :

Valgrind, CppCheck, XML, Git, Svn, Cvs, Mantis, Purify, Jenkins, Hudson, etc.

o Micros contrôleurs / Interfaces bas niveaux :

CPU 68000, x86, HC11, PIC, RS232, USB, carte National



=== > Compétences matérielles

o Installation, assemblage et maintenance :

PC (Windows/Linux), Mac (OS9), Amiga (WorkBench), MicroWare MVME (OS/9), AIX (Unix)

o Réseaux :

TCP/IP, Routeurs, Switch, HUB, DMZ, NAT, Proxy, Firewall, Systèmes Cisco

Installation serveurs intra/extra net, serveurs messagerie/imprimante/fichiers

o Connaissances connexes:

Électronique, pneumatique, magnétique, haute tension

Contrainte en milieu industriel, bâtiment, câblage informatique / téléphonique / électrique



=== > Compétences connexes

o Formé ISO, PDCA, 5S, Sécurité électrique (certifié entreprise haute-tension BR/H1V), DO 178 B

o Analyse des systèmes par représentation mathématique (Automatisme, Bond Graph, Matlab)



=== > Compétences linguistiques

o Anglais 2005 : Mission en chine

2004 : Formation Learning Tree

1993 : Voyage Pédagogique en Angleterre

Support international : France, Chine, Mexique, Pologne

o Allemand A réactualiser

1992 : Voyage Pédagogique en Allemagne



