Yann AQUILINA

Ingénieur diplômé de l'Ecole des Mines de Saint Etienne, j'ai démarré mon parcours professionnel dans le domaine de la métrologie puis comme responsable qualité et production dans le domaine des équipements médicaux avant d'arriver dans un domaine qui semble plus ludique mais qui n'est pas moins rigoureux : celui de la piscine.

J'intègre donc O-ViVa en 2003. Start-up innovante, pour laquelle j'ai été le directeur du site de production.

Depuis juin 2016, Nous avons créé avec mon associé AB Pool, Société dont l'objectif premier est de développer techniquement et commercialement le produit ISI-MIROIR pour lequel nous avons déposé un brevet.



Mes compétences :

