Yann AUZANNET

Suite à une formation de délégué pharmaceutique passé en 2005, j’ai pu intégrer le secteur de la santé. D’abord chez Noréva Pharma pendant 2 ans en tant qu’agent commercial, puis chez BMS-UPSA Conseil, entre Mars 2009 et Mars 2010.

Enfin chez FAMADEM, de Juin 2010 à juillet 2012.



L’opportunité de conduire un projet immobilier de 5 appartement jusqu'à son achèvement, m’a fait quitter le domaine pharmaceutique.

Ce projet ayant été mené à bien,

mon plus grand souhait serait, maintenant, d'axer ma carrière vers mes intérêts premiers, l’industrie du matériel médicale dans le domaine de la chirurgie et de la médecine, ainsi que des produits de santé, dans le milieu pharmaceutique.





Mes compétences :

Merchandising

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Adaptabilité