Yann BABUT

Quand j'étais petit, je voulais devenir inventeur, et mes parents en ont déduit que ce serait un truc genre ingénieur. C'est fait, mais ni eux ni moi ne pensaient que ce serait pour tout ça...

D'ailleurs, un jour, un enseignant de Sciences Po Lille m'a dit "je ne pensais pas qu'ingénieur de formation, c'était un métier"... comme quoi, "l'ingénierie de formation" reste assez étrangers à l'homme.

Il y a donc encore beaucoup de choses à expliciter sur ce qu'il faut s'ingénier à faire en ce bas monde, en s'attachant beaucoup plus à la manière de le faire qu'aux objets produits.

C'est ce qui m'a amené, que ce soit par l'activité professionnelle ou l'action associative, à chercher la convergence vers le développement durable, et à renforcer la réflexion sur la "Gouvernance Soutenable". La sociocratie me semble offrir un potentiel intéressant pour de la transformation de notre manière de faire société vers un modèle plus soutenable.

Je remercie Paul Eluard et Senèque de me prêter respectivement chacun une citation ad hoc pour conclure ma foi en ma profession :

"Un monde meilleur est possible, (mais) il est dans celui-ci."

"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles".



Mes compétences :

Développement durable

Formation

Méthodologie

Veille