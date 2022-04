Après 4ans en SSII, je travaille désormais dans un Centre Hospitalier.



J'ai eu l'occasion de travailler sur des solutions de Gestion Electronique des Documents et plus particulièrement l'outil GED Open source Alfresco. (Migration de Données, Personnalisation de l'outil etc.) mais aussi travailler sur des projets Java J2EE ayant pour objectif la gestion et le traitement des actes de ressources humaines ou encore la gestion de projet (vue partagée MOA/MOE).



Mes compétences :

Alfresco

GED

Informatique

Ingénieur informatique

Management

SOA