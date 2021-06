Yann BASSET

Après une première expérience en études générales et environnementales, j'ai participé puis dirigé plusieurs opérations en maîtrise d’œuvre études/travaux, notamment sur des opérations routières et autoroutières réalisées sous circulation.



Depuis 2015, j'interviens pour le compte d'Ile-de-France Mobilités (ex STIF) dans le cadre de la délégation de maîtrise d'ouvrage relative à l'aménagement de la ligne Tram 9 entre Paris, Porte de Choisy et Orly ville. La maîtrise d'ouvrage de cette opération porte à la fois sur le système de transport et sur les aménagements urbains de façade à façade.



Mes compétences :

Assistance maîtrise d'ouvrage

Gestion de projet

Infrastructures de transport