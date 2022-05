Sébastien LAURENT

Je suis actuellement ingénieur chez PSA Peugeot Citroën

où je suis concepteur de loi commande moteur

et développeur d'outils permettant d'améliorer la conception

de modèles sous simulink.



Mes différentes activités me permette de bien comprendre les attentes de mes interlocuteurs et de leur répondre le plus rapidement possible.



Mes compétences :

Simulink

MATLAB

Automatisme

Gestion de projet

DSpace

Automobile

Informatique

CAN

Programmation