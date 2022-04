Jeune communicant français, je suis arrivé au Québec en septembre 2011 en vu d’y vivre et d’y travailler. Je tiens par cette expérience tant à apprendre et découvrir un autre mode de travail qu’à me rendre utile en mettant mes compétences au service d’institutions ou d’entreprises Québécoises.



Idéalement à la recherche de missions en gestion de projets web, animation de communautés sur le web, de gestion de la réputation en ligne , je suis cependant ouvert à toutes les opportunités. Aimant le contact humain des missions dans le domaine de l’évènementiel me passionneraient également.



Ayant également assuré différentes missions d’assistant, je suis également intéressé par ce type de mission qui me permettrait d'être utile tout en me forgeant une expérience au Canada.



Diplômé du CELSA, la grande école française de communication rattachée à l’Université Paris Sorbonne et après 3 années d’expériences professionnelles diversifiées, mon profil se distingue par l’adaptabilité à des tâches variées : relations presse et publiques, réalisations d’évènements, suivi de budget, passation de marchés publics de communication. Dans mon dernier poste, j’ai pu développer des compétences transversales en matière de communication web : administration de site Internet, gestion de projets web, mise en œuvre de plans médias web etc.



Mon CV en ligne vous donnera une idée de mes compétences : http://www.yann-baudelocq.net/



Sérieux et organisé, ouvert, désireux d’apprendre et d’être utile, je me suis toujours beaucoup impliqué dans mes activités afin qu’elles soient bien réalisées. J’ai également toujours fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et de facilités relationnelles pour m’intégrer dans des environnements variés.



Je m’efforcerai de démontrer ces compétences si l’on m’en donne l’opportunité, et je puis assurer que je mettrai toute la volonté et l’optimisme qu’il m’a fallu pour partir au service de mon travail tout en restant ouvert et attentif aux collègues et au pays qui m’accueilleront.



Mes compétences :

Budget

Communication

Communication digitale

Communication institutionnelle

Krav Maga

Management

Management d'une équipe

Pilotage

Pilotage de prestataires

Presse

Relations Presse

SUIVI DE PROJET