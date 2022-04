Yann BELGUITH

Expériences Professionnelles:

• 2005 : General Electric Healthcare Technologies – France / Inde : Chef de Projet au sein du département Etude Vasculaire. Responsable de la conception et de l’industrialisation d’une nouvelle table à 5 axes pour les systèmes vasculaires. Encadrement d’une équipe multifonctionnelle (matériel et logiciel) d’une trentaine d’ingénieurs en France et en Inde.

• 2004 : General Electric Healthcare Technologies – France : Chef de Projet au sein du département Etude Vasculaire. Responsable de la conception et qualification de toutes les fonctionnalités de positionnement des systèmes vasculaires digitaux (mécaniques, électroniques et logicielles). Résolution et suivi de tous les retours clients relatifs à ces produits (rapport de sécurité, analyse des défaillances, support des installations et réparations complexes). Développement, qualification et implémentation des processus de production internes et externes. Responsable du produit Innova (1M$*400 unités/an) vis à vis des services achats, production, qualité et service. Encadrement d’une équipe d’une dizaine d’ingénieurs.

• 2003 : General Electric Healthcare Technologies – Hongrie : Création, formation et encadrement d’une équipe de 10 ingénieurs. Conception, vérification, certification CE & UL/CSA et industrialisation de la station de contrôle du système de mammographie numérique Senographe DS. Une expérience d’expatrié très constructive. Certifié « Green Belt » dans la culture qualité Six Sigma.

• 1999 - 2003 : General Electric Healthcare Technologies – France : Chef de projet en Productivité. Gestion de projets multifonctionnels pour apporter de la productivité sur les systèmes de radiologie (conception basée sur la réduction des coûts, simplification et rationalisation des produits, transfert de production dans les pays à bas coût, amélioration des processus de production et du service, support pour la négociation…). Expert Etudes/Processus pour l’évaluation et le développement de plus 50 fournisseurs en Europe de l’Est. Encadrement de 2 à 5 personnes.

• 1999 : ENSAM / LBM – France : Conception et qualification d’un implant discal intervertébral, basée sur des études en éléments finis et expérimentale. Représentant qualité du laboratoire en vue de la certification COFRAC.

• 1998 : Delphi Packard Electric Systems / COFAT – Tunisie : Ingénieur Méthodes sur les lignes de production Renault, PSA, Volkswagen et Opel (conception, qualification et implémentation des processus de production). Représentant produit vis à vis des études, de la production et de la qualité centrale.

• 1997 : Raffinerie de Pétrole de Novy Sad – Serbie. Développement et mise en place d’un outil de suivi de la calibration et maintenance des équipements (maintenance préventive et curative, gestion des pièces de rechange).



Education

• Diplôme des Etudes Approfondies en Ingénierie Biomédicale, ENSAM (Ecole Nationale des Arts et Métiers – Paris), Septembre 1999.

• Diplôme d’Ingénieur en Electromécanique, ENIT (Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis), Juillet 1997.



Outils Informatiques

• Environnement : Windows, Unix, Linux.

• Matériels : Périphériques, installation & configuration, réseau, maintenance et réparation.

• Logiciel de bureau : Expert.

• Conception : Pro engineer, Ansys, Ideas, Autocad, SolidWorks.

• Programmation et Calcul : Visual Basic, Visual C++, Matlab.

• Base de données : Access.

• Gestion de Projet : Winproject.



Mes compétences :

Biomédical

Chef de projet

Engineering

Healthcare

Médical

Quality