Marc GROGUELIN

15ans d’expérience dans des Groupes industriels internationaux en tant que Responsable des Opérations en usine et Expert Lean / Amélioration Continue dans l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique.



Mon projet professionnel est de participer au déploiement de la stratégie industrielle au sein de Directions des Opérations en tant que Leader Lean / Directeur de production afin de développer la Performance Industrielle.



Mes compétences :

Gestion de projet

Déploiement de Système d’information

SAP

Norme ISO et OSHAS

Projets LEAN (KAIZEN, DMAIC, 5S, SMED)

Animation de réunions

Management d’équipe opérationnelle

Anglais

Formation

Coaching équipes et chefs d’entreprise

Gestion de Production et Supply Chain

Communication d'entreprise

Black Belt Lean 6 sigma

Gestion de production

Industrie de santé

Amélioration continue

Industrie

Lean

Agroalimentaire

Production

Six Sigma

Coaching

Lean management

Conduite du changement