Conseil, formation et audit, dans les domaines de la qualité, de la sécurité des denrées alimentaires, de la sécurité et de l'environnement.

Accompagnement à la mise en place des systèmes et audits de pré-certification.

Auditeur certifié IRCA 9001 et FSSC22000 - Auditeur certifié IFS et BRC



Mes compétences :

Environnement

Maintenance

Production

Qualité

Sécurité

Process

Agroalimentaire

Amélioration continue

Gestion de projet

Gestion de la production

Management