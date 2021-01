Jean-Christophe FRINAULT

Ingénieur méthodes avec une expertise en sécurité, je suis le responsable technique et logistique, sécurité du SILGOM.

Afin de mener à bien les missions qui me sont confiées, je manage une équipe de quatre cadres dont une ingénieur.

En tant que responsable technique, je supervise un service maintenance de sept personnes. Je gère les prestations externalisées de nettoyage, de contrôle et de maintenance. Je coordonne pilote également les travaux, avec deux ressources internes pouvant ponctuellement mettre être mises à disposition, ou encore des entreprises. Également, afin de répondre aux obligations sociétales d'un manque d'intérêt public, j'encadre les travailleurs d'intérêt général que nous accueillons régulièrement dans la structure.

La fonction de responsable logistique que j'exerce consiste à consolider le fonctionnement de l'équipe transport, puis de guider ces vingt-sept chauffeurs vers le progrès en modernisant leurs outils et en améliorant l'organisation du service.

Du fait du positionnement stratégique de mes deux précédentes fonctions, je pilote une démarche de prévention intégrée dans chacun des projets de l'entreprise. Également, ayant la charge de la démarche de sécurité, j'en définis et en pilote les axes de progrès.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Industrialisation

Methodes

Production

Qualité

Sécurité

Ingénieur

Mécanique

Management

Gestion de projet

Ingénierie

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel