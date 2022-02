Armelle BROCHER

Après une formation d'ingénieur en biologie industrielle et une spécialisation en marketing et vente j'ai occupé le poste de responsable de secteur chez Colgate Palmolive puis la fonction de technico commerciale chez Fisher Bioblock Scientific (distributeur de matériel de laboratoire), puis responsable commercial sud pour la société Conformat, distributeur de matériel et consommable spécifique salles blanches. Jai ensuite géré le réseau de distribution des micropipettes Gilson sur le Sud Est de la France.

Au sein de Thermo Fisher Scientific, je viens de prendre le poste de Senior Account Manager - Clinical Trials, responsable de la France, le Bénelux et la Suisse francophone, après avoir géré les gammes de Produits Chimiques sur le Sud de la France pendant 8 ans.



Mes compétences :

Ingénieur

Commercial

Biologie / Chimie

Biotech / Pharma

Essais Cliniques