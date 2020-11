Karine PIAUD

Après 14 ans d'expérience en relation client- fournisseur, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités.

Mon diplôme d'ingénieur et mon parcours professionnel me permettent d'avoir une bonne connaissance de tous les maillons de la conception du produit (recherche et développement, qualité, production) à sa mise en rayon (marketing, vente, ADV, promotions). Je suis ainsi polyvalente et je madapte facilement aux différents contextes que je rencontre.

Jai de plus un très bon sens du relationnel enrichi par mes connaissances du DISC et de mon expérience terrain. Jévalue et janalyse rapidement les situations pour aider à mieux développer les compétences de chacun.

Enfin, de nature dynamique et enthousiaste, j'aime les challenges, appréhender de nouvelles fonctions et mettre en place des stratégies gagnantes.

Ainsi, jaimerais dès à présent mettre à profit et développer mes compétences au service d'une entreprise où mon expérience et mes qualités sauront être valorisées.



Mes compétences :

Formatrice

OTC

Cosmétique

Pharmacie

Marketing

Promotion des ventes

Négociation commerciale

Agroalimentaire

Merchandising

Développement produit

Marketing opérationnel

Vétérinaire

Aromathérapie

Agriculture polyculture élevage