Lauriane MOIRAUD

Spécialiste du management de de la performance par la qualité, la sécurité et l'environnement, maîtrisant la réglementation environnementale et sécuritaire ainsi que son application sur le terrain grâce à une expérience de plus de 11 ans en industrie métallurgique (ex Pechiney Rhenalu), je mets mes compétences de conseil, d'audit et de formation à disposition de toutes entreprises souhaitant optimiser ses performances.

Depuis 2013, j'ai créé ma société de conseil LM CONSEIL, afin de pouvoir vous accompagner à répondre à l'ensemble de vos besoins QHSE.



Auditeur IRCA ISO 9001 et ISO 14001

Responsable d'audit ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

Intervenant pour la Prévention des Risques Industriels (IPRP)



Gérante de LM Conseil:



Mes compétences :

Iso 14001

Veille réglementaire

Audit à blanc ou interne

Ohsas 18001

Reduction des impacts environnementaux

Mise en conformité réglementaire

Analyse de risques au sein même de votre étab

Diagnostic HSE

Formateur HSE

Iso 9001

Audit interne

Formation

analyse de risque

audit

Consultant

qualité

sécurité

environnement