Yann BIRON

Reponsable commercial au sein du groupe Euler Hermes Sfac mon métier actuel repose sur la mise en place de solutions B to B d'assurance crédit auprès de grands comptes, le management d'une équipe et la mise en place de relations bancaires.

En poste depuis mon diplôme de l' INSEEC en 1992, mes différentes expériences sont orientées sur la vente de solutions à valeur ajoutées dans un univers financier permettant d'optimiser la gestion du poste clients. Mes centres d'intérêt sont variés sport et cinéma en priorité, passion pour le luxe français. Les voyages font partie intégrante de mon organisation tant pour la découverte d'un autre univers que simplement pour se ressourcer.



Mes compétences :

B2B

Développement commercial

Assurance

Marketing

Vente

Management