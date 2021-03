Yann BISILLIAT-DONNET

Un grand écart entre ma formation et mon métier actuel mais qui m'a permis de transformer un "loisir" en compétences professionnelles.



Commencé à la base, mon parcours me fait acquérir ainsi, une forte expérience dans la production informatique mais aussi une excellente connaissance transverse des systèmes Windows, Unix (Linux/AIX) et IBM Z/oS.



Ne souhaitant pas pour autant me cantonner à ce métier, la formation diplômante en plusieurs étapes que j'ai entrepris par moi-même, me permet de prendre pied dans un autre domaine, celui des systèmes et des réseaux.



Aujourd'hui, ces connaissances techniques m'ont fait progresser vers un titre d'ingénieur de production informatique, validé en entreprise.

Mes objectifs, à présent, sont d'apporter mon expertise sur la partie "exploitation et ordonnancement" que ce soit sur un plan de production ou sur la création de chaînes complexes. Egalement, de pouvoir partager ma propre expérience sur l'ordonnanceur Control-M dans le cadre de migration ou d'administration.



Je suis totalement "open" au télétravail que je pratique en continu depuis mars 2020, qui m'apporte souplesse et sérénité dans mon quotidien professionnel et familial.