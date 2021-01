Yann BIVILLE

Développeur de projets depuis 23 ans. J'affectionne particulièrement les partenariats privés et publics.

Manager de projet, homme de terrain, médiateur, j'aime collaborer à des projets collectifs, qui ont du sens et qui participent à un certain intérêt général.



Mes compétences :

. Négociation et production financières

. Réalisation de bilan d’activités, d’études.

. Conception, réalisation de projets culturels

. Gestion administrative, technique d’équipements

. Management d’équipe.

. Conception et mise en œuvre de formation

. Instruction de demandes de subventions

. Animation de comités de pilotage.

. Interventions pédagogiques

Bon relationnel

Médiation