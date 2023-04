Yann BONSENS

Principales Compétences :



## Programmation ##



• JAVA / J2EE

• FLEX

• C / C++

• PHP

• HTML / CSS

• Javascript / AJAX / JQuery

• Shell



## Bases de données ##



• Relationnelles : MySQL, Oracle, SQL Server

• NoSQL : MongoDB

• BigData : Hadoop



## Réseaux ##



• DHCP, DNS, Active Directory, LDAP, WINS, SAMBA, FTP, Serveur Web (Apache et IIS), …

• Routage : RIP, OSPF, IGRP et configuration de routeurs Cisco

• Topologies : Ethernet, Wi-Fi, VLAN, …

• Sécurité : Firewall, Radius, VPN, IPsec, HTTPs, Proxy, …

• Projet tuteuré de DUT : Hébergeur Web associatif (Apache, PHP, MySQL, DNS …)







