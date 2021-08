Entrepreneur et développeur web freelance, je suis spécialisé dans le développement Full Stack, la création de sites et applications web et la mise en place de stratégies numériques !



Afin de mener à bien vos projets, je vous accompagne de leurs phases d'idéations à leurs mises en ligne, grâce à la mise en place d'outils d'échange et de suivi vous savez à chaque instant l'avancement de vos projets !